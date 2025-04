Nuovo sopralluogo dei Ris e della pm nella casa del giallo 

Cercare di capire se i corpi siano stati spostati all’interno dell’abitazione, per poi finire nello studio dove poi sono stati trovati. Ieri mattina, per alcune ore, la sostituta procuratrice Rossana Allieri con i carabinieri del Ris sono tornati in via Ghibli, nel Quartiere del Sole, dove lo scorso 5 dicembre sono stati trovati senza vita Luigi Gulisano e sua moglie, Marisa Dessì, rispettivamente di 79 e 82 anni. L’ipotesi degli investigatori è che i due anziani siano stati avvelenati, anche se non si esclude l’ipotesi dell’asfissia meccanica. Per dipanare questi dubbi, nei prossimi giorni è attesa la consegna della consulenza affidata dalla pm al medico legale Roberto Demontis e al tossicologo Gianpiero Cortis.

Gli investigatori starebbero cercando di ricostruire nei minimi dettagli i movimenti dei corpi all’interno della casa, fino allo studio dove sono stati rinvenuti, pare in una posizione anomala che continua a sollevare dubbi e interrogativi. Non si esclude neanche la possibilità della creazione di un modello tridimensionale della scena del presunto crimine, strumento utile per comprendere se e come i cadaveri possano essere stati spostati dopo la morte. Inoltre, ulteriori verifiche sono state condotte anche su possibili impronte di scarpe e segni di trascinamento, ma ancora non è trapelata alcuna conferma ufficiale. Presente, nel sopralluogo, anche l’avvocato Luigi Sanna, che difende Claudio Gulisano, 44 anni, figlio minore della coppia, in carcere dallo scorso 31 dicembre con l’accusa di duplice omicidio: l’ipotesi è che siano stati avvelenati o soffocati. (fr.pi.)

