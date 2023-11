Nuovo slalom in via Roma 

Un cantiere perenne. Da salotto buono, dall’indubbio fascino, a strada piena di transenne e polverosa. Ancora una volta i lastroni della via Roma, a Nuoro, hanno ceduto poco dopo il teatro Eliseo, sotto il peso di auto e mezzi pesanti. «Siamo intervenuti con tempestività, cercando di lasciare la via aperta per contenere i disagi - afferma Fabrizio Beccu, assessore dei Lavori pubblici -. Purtroppo, anche in futuro procederemo sempre in questo modo, facendo dei rattoppi. Impensabile eseguire un intervento definitivo: comporterebbe la chiusura della via per oltre un anno». Dal centro alla periferia il copione accomuna. In via Biasi l’asfalto è sprofondato, circa 12 mesi fa. «Situazione delicata ma interverremo».

Lungo calvario

In questa strada che rappresenta il cuore pulsante del capoluogo, la via Roma, la pazienza di residenti e commercianti volge al termine. Le transenne e i nastri biancorossi sono una costante, simboleggiano il malcontento e raccontano una quotidianità fatta di disagi e continui cantieri. Anche ieri le auto facevano lo slalom tra i cartelli e i segnali di pericolo sistemati dal Comune.

«Siamo consapevoli: dovremo sempre metterci mano, perché quelle lastre di granito salteranno sempre», spiega Beccu. «Non abbiamo alternative. È una zona nevralgica della città, non possiamo permetterci di tenerla chiusa a oltranza, con tutte le attività commerciali che si affacciano su quella via. Al tempo stesso, stavolta siamo soddisfatti perché abbiamo eseguito l’intervento senza chiudere al traffico la via. Quindi, i problemi sono stati ridotti al minimo. I lastroni saltati sono già stati sistemati, sia pochi metri dopo l’Eliseo sia poco sopra piazza San Giovanni».

Via Biasi

Dal cuore della città alla periferia lo spaccato non cambia. Strade dissestate e il manto stradale che cede, sebbene con modalità differenti. «Quando piove da queste buche che si sono formate nella strada esce una quantità d’acqua enorme - racconta Luca Boninu, carrozziere con attività nella parte finale della via Biasi -. Questa situazione va avanti da circa un anno, al momento non si è visto alcun intervento risolutivo. Anzi, ogni volta che c’è un acquazzone qui tutto peggiora, con le buche che diventano sempre più larghe. Il problema è stato segnalato più volte, senza risultati».

L’assessore Beccu spiega: «Interverremo, senz’altro. In via Biasi la situazione è delicata: prima occorre risolvere gli interventi idraulici, solo successivamente penseremo alla sistemazione dell’asfalto».

RIPRODUZIONE RISERVATA