Nuovo sit-in a Cagliari contro la Rwm 

Nuovo sit - in pacifista (il terzo in appena 20 giorni), ieri a Cagliari, davanti al palazzo della giunta regionale. Circa 60 manifestanti hanno aderito agli inviti della sigla “Stop Rwm” e del Comitato sardo di solidarietà con la Palestina ed hanno organizzato un presidio che dalle 9.30 è andato avanti fino alle 17. Nel mirino sempre la Rwm e la decisione delle istituzioni regionali riguardo all’ok definitivo sulla procedura ex - post (conclusa da mesi) per gli ampliamenti da 45 milioni di euro già realizzati dall’azienda ma dichiarati illegittimi per plurimi vizi procedurali. Un verdetto della Regione che il Tar (a cui si è rivolta la Rwm) ha imposto per metà dicembre. «Ribadiamo - dice Mariella Setzu, attivista - quanto già più volte evidenziato: oltre a condannare gli enormi abusi già perpetrati, chiediamo alla presidente Todde di essere coerente con quanto già detto anche recentemente: quegli ampliamenti triplicherebbero la produzione bellica, vanno scongiurati». (s. f.)

