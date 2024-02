Nuovo sistema elettronico in Consiglio 

Nell’aula del Consiglio comunale di Nuoro debutta il nuovo sistema di votazione elettronico e conteggio presenze. Lo fa nel giorno in cui l’assise discute di transizione energetica e del tema caldissimo dei grandi parchi eolici progettati anche nel territorio nuorese, da Intermontes a quello tra i territori di Orgosolo, Oliena e Nuoro. Dalla prossima seduta sarà possibile seguire anche in diretta streaming le sedute sul canale apposito del Consiglio comunale aperto su Youtube. Un sistema simile a quello già adottato dal comune di Olbia alcuni anni fa ma molto più avanzato dal punto di vista tecnologico, con ogni consigliere dotato di una card elettronica che certificherà la sua presenza in aula e il suo voto, con cui è possibile anche esercitare la facoltà di quello segreto. La conta per il numero legale, ma anche nelle votazioni, sarà quindi affidata alla tecnologia e immediatamente visibile. Anche i tempi degli interventi in aula e le prenotazioni per parlare sono gestiti dal sistema e visibili in diretta anche dal pubblico, grazie a tre grandi schermi. Ultimo passo per l’ammodernamento di un’aula che dopo le poltrone, il sistema di illuminazione acquisisce una dignità che il tempo (erano 30 anni che non si interveniva) l’età e la vetustà degli apparecchi le aveva tolto.

