Nuovo singolo e nuovo album per Buiomare 

Per l’anagrafe è Stefano Russo, 56 anni: origini pugliesi, da 30 anni risiede a Guspini, dov’è sposato e ha messo al mondo due figli. Ma per la sua carriera di cantautore il suo nome d’arte è Buiomare. Il suo stile musicale è un rock con ritornelli orecchiabili e facili da ricordare e testi semplici che invogliano il pubblico a canticchiare ma al tempo stesso affrontano tematiche universali. Il 19 luglio scorso ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Come il sole nell’universo”, che dà anche il titolo a un album uscito lo scorso ottobre.

Quella per la musica è una passione lunga una vita: «Ho iniziato a scrivere testi e comporre melodie in giovane età», ricorda, «proponendomi a un certo punto anche come autore per altri artisti». Nel il singolo “Nell’ombra del domani”. Ora quest’album: «Contiene cinque brani. Marcello Floris, chitarrista, ha curato gli arrangiamenti, e Juirij Gianluca Ricotti ha effettuato missaggio e mastering».

Stefano Rosso si accompagna con la chitarra e si esibisce in locali e piazze, piano bar e sulle navi da crociera. «Ho partecipato a trasmissioni radiofoniche e sfilate di moda», rimarca. Progetti futuri?«Stiamo lavorando per la realizzazione del secondo volume di “Come il sole nell’universo” che dovrebbe uscire la primavera prossima»

RIPRODUZIONE RISERVATA