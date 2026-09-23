Nuovo sindaco, sarà una sfida fra donne? 

La sfida per conquistare lo scranno di sindaco di Selargius potrebbe essere fra donne. A otto mesi dalle Amministrative in città iniziano le trattative politiche fra partiti e movimenti con i primi tentativi di alleanze. Coalizioni work in progress - centrodestra, Campo largo, e probabilmente un terzo polo civico - con tanto di toto nomi sul dopo Gigi Concu, l’attuale sindaco che l’anno prossimo cederà la fascia tricolore indossata dal 2017 per due consiliature consecutive.

Il centrodestra

Il centrodestra locale è in corsa per il pokerissimo in Municipio, dopo gli ultimi vent’anni al governo della città. La coalizione dovrebbe essere la stessa che ha vinto le elezioni del 2022: FI, FdI, Udc, Riformatori, Sardegna al Centro 2020, Lega, la civica Prima Selargius. Con l’incognita di Futuro nazionale di Vannacci. Per la leadership il nome più quotato è quello di Gabriella Mameli, vicesindaca nell’attuale e nella scorsa consiliatura, presidente del Consiglio con la Giunta Cappai, esponente di spicco dei Riformatori: sulla sua candidatura a sindaco se ne parla da tempo fuori e dentro gli ambienti del Comune, in attesa dell’investitura ufficiale del centrodestra a tutti i livelli.

Il centrosinistra

Dall’altra parte si lavora al Campo largo. «Stiamo costruendo un’alleanza allargata con le forze politiche che governano in Regione e a Cagliari, insieme a realtà civiche locali», dice Andrea Melis, esponente di Avs e referente di Selargius più. Dialogo aperto con Pd, 5 Stelle, e tutto il perimetro del Campo largo isolano. Melis è anche uno dei papabili alla guida del centrosinistra selargino: «Prima dobbiamo costruire la squadra di alleati, le liste e un programma alternativo per la città, solo dopo si ragionerà sul candidato sindaco», sottolinea senza escludere un possibile ruolo da leader.

Fra i nomi che circolano negli ambienti del centrosinistra ci sono anche quello dell’attuale consigliera comunale Francesca Olla: «Il dibattito sui nomi e sulle candidature è prematuro, ogni valutazione politica verrà fatta a tempo debito insieme al gruppo». E dell’ex Dem Omar Zaher: «Sono a disposizione, ma prima parliamo di programmi e di progetti per la città. Per ora sto lavorando a una civica che mette insieme residenti di Su Planu, Is Corrias, e centro città».

Il terzo incomodo

C’è anche chi guarda al modello Quartu. «Va costruito un progetto politico trasversale, civico», sostiene Mario Tuveri, di Obiettivo Comune per Selargius, «il candidato sindaco deve essere deciso dopo, che sia di area centrosinistra o centrodestra non importa: quello che conta è avere voglia e competenze per governare la città. Di certo non farò alleanze con chi per cinque anni mi ha fatto la guerra in Consiglio». Riccardo Cioni, eletto con la civica Sardistas, sta ragionando su cosa fare: «Sosterrò il progetto politico che metterà al centro il bene comune».In pole position c’è Daniela Sitzia, direttore Anci Sardegna, ex assessore tecnico a Selargius con Cappai sindaco. Il profilo che - secondo voci di corridoio - in molti vorrebbero alla guida di un polo civico per le prossime comunali.

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