Nuovo sindaco, prove di dialogo 

Il commissario o la commissaria che traghetterà il Comune verso nuove elezioni è in arrivo. Il decreto di nomina da parte della Giunta regionale è atteso entro la settimana. La scelta potrebbe ricadere su una donna. Ma il nome è top secret. La fine anticipata dell’esperienza amministrativa guidata dal sindaco Andrea Soddu, intanto, rimette in moto la politica cittadina che sebbene abbia tempo fino alla prossima primavera già medita i passi futuri.

Centrosinistra

Carlo Prevosto, candidato sindaco nel 2020 per il Pd, ora consigliere uscente dell’opposizione, dice: «Si parte dal Campo largo cercando di farlo diventare larghissimo con il movimento di Lisetta Bidoni». Esclude che possa tentare una corsa bis da aspirante sindaco. Dice: «Se si trova un nome condiviso va bene, altrimenti non vedo altra via che le primarie». Con una stoccata alla Giunta Soddu aggiunge: «È la fine del civismo e dei deliri di onnipotenza che ha generato».

Lisetta Bidoni, consigliera uscente, nel 2020 candidata sindaco, apre al dialogo: «Progetto per Nuoro sarà sicuramente presente. Ho il mandato del movimento per confrontarci con tutta l’area progressista che idealmente si richiama ai valori dell’antifascismo, dell’ambientalismo, della parità di genere, all’attenzione alle fasce più deboli. Abbiamo tutti la responsabilità di dialogare e verificare se ci sono le condizioni di ordine politico e programmatico». Bidoni ha fretta: «Dobbiamo vedere da subito le strade da percorrere per arrivare con chiarezza alle elezioni superando anche preclusioni, che possono essere anche mie».

Il consigliere regionale del Pd, Roberto Deriu, rilancia il Campo largo: «La leader c’è già ed è la presidente Alessandra Todde. Attorno a questo si deve creare una proposta perché questo territorio ha una missione: salvarsi con l’Einstein. Il Pd collaborerà a creare un’alleanza come quella regionale». Ha un auspicio per il commissario: «Deve eseguire la legge con la costituzione delle due Fondazioni per la biblioteca e l’università».

Centrodestra

«Il centrodestra si è caratterizzato per un’opposizione seria a un centrosinistra caratterizzato da litigiosità e scontri su assetti di potere, finito poi con una resa dei conti interna», sottolinea il deputato Pietro Pittalis, coordinatore regionale di Forza Italia. «Nuoro merita ben altra attenzione pur apprezzando le cose buone fatte dall’amministrazione Soddu, compresa la vetrina dell’Europeade in città. È mortificante che Nuoro debba essere messa in mano a un commissario per le beghe interne al centrosinistra». Pierluigi Saiu, consigliere comunale di opposizione, già assessore regionale della Lega, con i tremila voti raccolti alle elezioni di febbraio nella partita per il sindaco avrà un peso importante. Annuncia: «Lavorerò alla costruzione di una lista civica, non vuole dire rinunciare alla mia appartenenza, ma costruire una proposta politica capace di contrastare il Campo largo». Guardando agli alleati dice: «Bisogna iniziare a vedersi, discutere, senza chiudersi nei confini dei partiti e delle contrapposizioni politiche. Alla città serve un confronto serio sulle cose da fare: io mi impegnerò in questo anno per promuovere incontri e dibattiti pubblici per favorire un dialogo tra tutti i cittadini e le forze che vogliono essere alternative al Campo largo».

