Nuovo sindaco, inizia la battaglia 

Fosse stato per lui, di fronte all’esito del voto di Cagliari alle regionali, si sarebbe dimesso da sindaco subito, prima della proclamazione degli eletti, decretando di fatto lo scioglimento immediato del Consiglio. Dai partiti di maggioranza e opposizione, però, è partita una richiesta a Paolo Truzzu: attendere l’esito della proclamazione degli eletti in Consiglio regionale prima di formalizzare le dimissioni. Obiettivo: portare a termine alcune questioni ancora in ballo, come il pums o il piano di risanamento acustico, per esempio. «Nel calderone del Consiglio giacciono ancora argomenti complessi che meritano attenzione», ribadisce Pierluigi Mannino (FdI). Sottolinea Matteo Massa (Progressisti): «Non vogliamo che sia il governatore della Regione ancora in carica, Solinas, a nominare il commissario. Vista la mole delle delibere fatte dalla sua Giunta poco prima del voto, non vorremmo altre sorprese», aggiunge.

La corsa

L’attività del Consiglio comunale, quindi, andrà avanti verosimilmente ancora per un mese, un mese e mezzo al massimo. Poi arriverà il commissario che traghetterà l’amministrazione fino al alle elezioni di giugno. A quell’appuntamento, neanche una settimana dopo l’esito delle regionali, guardano i partiti: la corsa per piantare la bandierina più importante a Palazzo Bacaredda infatti, è cominciata. Sulla strada da percorrere per designare il nuovo sindaco c’è un cartello prevedibile: lavori in corso.

Centrodestra

Analizzando lo scenario, mettendo insieme i risultati personali dei candidati di domenica scorsa, il centrodestra potrebbe convergere sul nome di Edoardo Tocco (FI): il presidente del consiglio è stato premiato dai cagliaritani con più di 1800 voti (il più votato nel centrodestra in città) e ha già ricevuto l’endorsement del gruppo dirigente nazionale di Forza Italia, leggi Maurizio Gasparri che lo ha definito «una risorsa per il capoluogo». Da mesi, in campo, c’è anche Giuseppe Farris: l’avvocato, ex esponente di FI, ha creato una civica con cui si candida a diventare sindaco in contrapposizione all’amministrazione Truzzu. Se invece avesse ragione la Lega, quando prima delle regionali diceva che dovrebbe spettare al Carroccio indicare il candidato sindaco, in una rinnovata alleanza Lega-Psd’Az Gianni Chessa entrerebbe in gioco con decisione. Poi ci sono i Riformatori che potrebbero mettere in campo due punte: il vicesindaco Giorgio Angius, domenica scorsa il più votato a Cagliari del secondo partito (dopo FdI) della coalizione di centrodestra, e Umberto Ticca (appena eletto in Consiglio regionale), il volto giovane e competente della politica regionale. Alessandra Zedda, per il momento è fuori dalla partita. «Non sono candidata», dice. ma il suo nome circola ancora.

Centrosinistra

Se per il centrodestra la rincorsa parte dalle “macerie” del voto cittadino di sette giorni fa, per il centrosinistra, al contrario, dal risultato delle regionali che ha premiato il Campo Largo: un modello che alcuni cercheranno di proporre anche per il voto di Cagliari, mentre altri della coalizione spingeranno di nuovo sulle primarie. L’ex sindaco Massimo Zedda (Progressisti), per esempio, ha già dichiarato la sua disponibilità. Ma dovrebbe passare dalle primarie, sulle quali si posiziona anche Michele Pipia che scenderà in campo con una civica indipendente.

Dopo il grande risultato delle regionali, dove si è confermato primo partito a Cagliari (e in Sardegna) è verosimile che il Pd cerchi di proporre un suo candidato: il segretario regionale Piero Comandini (1997 voti a Cagliari, nessuno ha fatto meglio di lui in città) è il nome forte. L’outsider è invece Danilo Fadda, ex assessore al Personale nel Zedda-bis. Prima del candidato, il nodo da sciogliere oggi è sul metodo: ovvero che si passi attraverso le primarie o meno.

