Nuovo sindaco, i vigili accettano la tregua 

Primi segnali distensivi della polizia locale di San Gavino per la difficile vertenza del riconoscimento dei buoni pasto. I vigili sono stati convocati per un primo incontro dal nuovo sindaco Stefano Altea, che ha ascoltato con attenzione le ragioni della protesta e ha chiesto e ottenuto la sospensione dello stato di agitazione, che andava avanti da otto settimane.

Il dialogo

«Il sindaco – rimarcano gli operatori della polizia locale – ha dichiarato che la sua amministrazione ritiene prioritaria l’individuazione di una soluzione alla questione posta dai dipendenti e ha promesso tutto l’impegno necessario riaprendo un canale di dialogo dopo oltre due anni di muro contro muro portato avanti dalla precedente amministrazione guidata da Carlo Tomasi». Mobilitazione sospesa per per 15 giorni, dopo che nelle ultime settimane la protesta si era fatta sempre più accesa con l’esposizione di striscioni sul Municipio. «Come operatori della polizia locale – spiegano i vigili – abbiamo apprezzato il gesto di dialogo dimostrato dal sindaco e attenderemo gli sviluppi e le proposte dell’amministrazione. Abbiamo accolto la proposta di congelare per 15 giorni tutte le azioni di conflittualità e come gesto di disponibilità rimuoviamo la gigantografia esposta nella facciata del Municipio con la scritta “Ora basta”. È chiaro che in assenza di soluzioni positive la mobilitazione sindacale riprenderà con lo stesso vigore».

La vertenza

Il nuovo sindaco, che solo ieri ha trovato ieri la fascia tricolore introvabile dal giorno dell’elezione, ha riaperto un dialogo interrotto negli ultimi mesi. «Visto lo stato di agitazione in atto – spiega Altea – abbiamo ritenuto opportuno incontrare il corpo dei vigili per conoscere la loro posizione. Abbiamo chiesto tempo e fiducia per consentirci di studiare adeguatamente la questione giuridica di fondo. Riteniamo un gesto molto apprezzabile quello di aver sospeso le iniziative in atto per consentirci di lavorare in serenità in queste prime settimane». Così la nuova maggioranza cercherà di ricostruire quello strappo tra polizia locale e amministrazione comunale e che ha visto nei giorni scorsi anche la mediazione della prefettura di Cagliari. Lo scontro tra l’ex sindaco Carlo Tomasi e gli agenti della polizia locale si è inasprito nell’ultimo periodo dopo le tante promesse degli ultimi anni. Ad oggi i buoni-pasto sono elargiti agli altri dipendenti comunali, ma non alla polizia locale che rivendica un diritto previsto dal contratto collettivo nazionale della pubblica amministrazione.

