Nuovo show teatrale all’Orto giardino 

Sabato alle 19 l'Orto giardino di Mariposa de Cardu a Quartucciu si animerà con un’iniziativa che farà vivere al pubblico una serata fra teatro e convivialità. Immerso tra la natura, questo suggestivo spazio accoglierà la compagnia teatrale Animus Teatro, che metterà in scena lo spettacolo “Triade”. Diretto dal regista Franco Siddi, Triade affronta temi attuali con una particolare leggerezza, come anticipa Rita Atzeni, padrona di casa e anima del progetto Mariposa de Cardu.

«Vogliamo regalarvi la sensazione che in teatro tutto è possibile», spiega Atzeni, «con leggerezza, ma anche con profondità. Affronteremo argomenti importanti, impegnativi, ma sempre con una delicata ironia». Parole che rivelano uno spettacolo capace di toccare corde sensibili senza mai perdere il tocco di dolcezza che caratterizza il teatro che sa far riflettere, ma anche sorridere.

Dopo lo spettacolo, il pubblico parteciperà a un rinfresco semplice e genuino: pane, formaggio, salame e un bicchiere di vino, per concludere la serata sotto le stelle.

Il progetto Mariposa de Cardu, nato in memoria di Luisa e Stefano Atzeni e portato avanti dall’associazione culturale Il Crogiuolo, ha l’obiettivo di creare momenti di incontro e condivisione, in un contesto che sposa i valori della mobilità sostenibile e del rispetto per l’ambiente.

