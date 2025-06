Nuovo servizo di diagnostica nell’ospedale Cto 

Il Cto di Iglesias potrà contare, a breve, su un nuovo servizio di diagnostica con l’ausilio di un macchinario fra i più moderni e tecnologicamente avanzati per la risonanza magnetica nucleare. È stata pubblicata, infatti, la gara d'appalto per la ristrutturazione dei locali che dovranno ospitare il nuovo servizio, che entro il prossimo dicembre, sarà operativo al Cto.

Il progetto è stato cofinanziato dai fondi del Pnrr e dalla Regione, mentre Ares Sardegna provvederà alla consegna e all’installazione del macchinario. I lavori verranno realizzati al primo piano dell'ospedale di via Cattaneo. L’aggiudicazione dei lavori è prevista per la fine del mese di luglio. Il progetto esecutivo è stato curato dalla ditta Btc Srl di Bolzano.

«Questo intervento – si legge in un comunicato della Asl – potrà consentire di ampliare l’offerta diagnostica del presidio ospedaliero, migliorare l’efficienza dei percorsi clinici e, nel contempo, ridurre i tempi di attesa, garantendo ai cittadini del territorio del Sulcis Iglesiente, un servizio moderno e tecnologicamente avanzato. Rappresenta infine una tappa significativa del percorso di potenziamento della diagnostica per immagini nell’ambito della sanità pubblica regionale». Un passo in avanti per il presidio ospedaliero di Iglesias che potrà offrire un servizio moderno e fra i più importanti ai cittadini dell’intero territorio del Sulcis Iglesiente.

