Nuovo servizio di navetta per il porto 

Sino a quattro bus navetta estivi e, in più, un trenino elettrico tra il porto e il centro ogni trenta minuti (l’acquisto del trenino è ancora in fase di definizione). Prevede questo, il nuovo accordo tra il Comune e la società in house Villasimius Srl per la gestione, appunto, del servizio navetta per quattro anni. Le linee passeranno da due a tre per coprire aree scoperte fra giugno e settembre. Saranno inoltre rivisitati i percorsi delle prime due linee. Il trenino elettrico ha lo scopo di potenziare l’attrattività del porto turistico incentivando il turismo marittimo e, allo stesso tempo, lo shopping nel centro storico.

Centottantamila euro il costo del servizio, che però «non determina spese a carico del bilancio dell’ente – riporta la delibera della Giunta comunale - in quanto le risorse provengono dall’attività di gestione del servizio per un importo di euro 81.612,45 e, per la differenza, attraverso i corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA