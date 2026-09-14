Nuovo scontro sulla statale 130 e traffico in tilt 

L’ennesimo incidente stradale si è verificato ieri, intorno alle 13, lungo la statale 130, all’altezza del territorio di Elmas. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, giunti sul posto per i rilievi, un’auto e una moto sono entrate in collisione. L’impatto ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, mentre il personale dell’Anas ha gestito la viabilità. Forti i disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti registrati in direzione Cagliari. L’episodio si inserisce in un quadro già drammatico, legato in particolare alla criticità dell’incrocio all’uscita di via Sestu - uno snodo cruciale che smista il traffico verso Cagliari, Assemini e Sestu - teatro di troppi sinistri. Questo ennesimo scontro riaccende i riflettori sull’urgenza di avviare quanto prima i lavori di messa in sicurezza dell’arteria e per eliminare definitivamente i pericoli dell’uscita di Elmas da via Sestu. ( sa.sa. )

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