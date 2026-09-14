SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Elmas
15 settembre 2026 alle 00:13

Nuovo scontro sulla statale 130 e traffico in tilt 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’ennesimo incidente stradale si è verificato ieri, intorno alle 13, lungo la statale 130, all’altezza del territorio di Elmas. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, giunti sul posto per i rilievi, un’auto e una moto sono entrate in collisione. L’impatto ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, mentre il personale dell’Anas ha gestito la viabilità. Forti i disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti registrati in direzione Cagliari. L’episodio si inserisce in un quadro già drammatico, legato in particolare alla criticità dell’incrocio all’uscita di via Sestu - uno snodo cruciale che smista il traffico verso Cagliari, Assemini e Sestu - teatro di troppi sinistri. Questo ennesimo scontro riaccende i riflettori sull’urgenza di avviare quanto prima i lavori di messa in sicurezza dell’arteria e per eliminare definitivamente i pericoli dell’uscita di Elmas da via Sestu. ( sa.sa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Maldini ha ripreso gli allenamenti

l Gaggini, L. Piras
L’emergenza.

Nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari

l Busia, S. Pinna, Vercelli
Il delitto di Monserrato

L’ex bidello aveva già tentato di soffocare la moglie malata: «C’era mio figlio, mi fermai»

Il retroscena durante l’esame dal giudice: Giovanni Secci non ha chiarito il movente 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’intervista

Mariotti all’addio: «Ho avuto fiducia da tutto l’ateneo»

Il calo degli iscritti, i guai giudiziari «Non mi faccio dimettere dal web» 
Franco Ferrandu
La riforma

Legge elettorale al traguardo col nodo firme

Oggi il via libera del Senato, sit-in di protesta davanti a Palazzo Madama 
l’orrore

Sequestrata e violentata dall’amico social

Il contatto su Instagram, l’incontro, poi lui si trasforma in un orco: arrestato 