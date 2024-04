nuovo scivolone per la torres 

Torres 1

Fermana 2

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Rosi (19’ st Idda), Antonelli, Dametto; Zecca (19’ st Zambataro), Giorico, Cester (1’ st Nunziatini) Liviero (35’ st Sanat) ; Ruocco ; Scotto Fischnaller (19’ st Goglino). In panchina Garau, Kujabi, Masala, Lora, Verduci, Pinna, Siniega, Petriccione. Allenatore Greco.

Fermana (3-5-2) : Borghetto; Heinz, Fort, Spedalieri; Niang (34’ st Pistolesi), Giandonato (34’ st De Santis), Scorza, Malaccari, Carosso; Paponi (15’ st Giovinco), Sorrentino. In panchina: Furlanetto, Mancini, Bonfiglio, Condello, Marcandella, Petrugnaro, Locanto. Allenatore Mosconi.

Arbitro : Colaninno di Nola 5,5.

Reti : primo tempo 19’ Giandonato (r), 31’ Scotto, 35’ Paponi.

Note : ammoniti Niang, Zecca, Giandonato, Borghetto, Recupero 1' pt, 5' st.

Sassari. La carica della Torres dura appena un quarto d'ora. Poi si sgonfia. Poca grinta e poche idee. Il fanalino di coda Fermana sbanca il Vanni Sanna. Sconfitta indolore per la squadra sassarese, dato che perde anche l'inseguitrice Carrarese, che resta distante 8 punti. Ma con sole tre giornate da giocare.

«L'atteggiamento non mi è piaciuto, serve umiltà» ha sottolineato il tecnico Alfonso Greco nel dopo partita. Le motivazioni della Fermana hanno fatto la differenza, con gli avversari che entravano più decisi nei contrasti e arrivavano quasi sempre prima sui palloni a metà. Tra le poche note da ricordare, l'esordio da titolare di Aleandro Rosi, che pur in una serata poco felice per la squadra in due-tre occasioni ha mostrato di avere tecnica superiore a quella dei difensori di serie C.

Tutto nel primo tempo

Avvio volitivo della Torres ma senza una vera occasione. Invece al 19' una palla gestita con sufficienza provoca poi il fallo di Zecca su Niang. Rigore che il capitano Giandonato trasforma nel vantaggio. Al 22' pareggia Ruocco: la palla sbatte su palo, traversa e va oltre la linea, ma l'assistente dorme alla grande e non convalida. Alla mezzora spinta su Zecca e rigore forse generoso (rimorsi arbitrali?) che Scotto trasforma in due tempi: il tiro viene respinto ma il capitano ribadisce in gol. Altra incertezza dietro, Paoni riceve fa fuori Antonelli e segna.

Nella ripresa si sonnecchia, salvo una punizione di Scotto, respinta. La Fermana va vicino al 3-1 con Sorrentino (fuorigioco sospetto) e Giovinco (palla vicino al palo).

