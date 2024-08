Nuovo sbarco di migranti nelle coste del Sud Sardegna. È avvenuto nella notte di venerdì, intorno alla mezzanotte, nella spiaggia di Riva dei Pini a Santa Margherita, poco distante dal Forte Village. Le favorevoli condizioni meteorologiche hanno permesso una buona navigazione senza pericoli. Gli individui, in totale 19 persone di nazionalità tunisina, fra cui una donna e due bambini di 9 e 7 anni, tutti in buone condizioni di salute, sono arrivati a bordo di un barchino con motore fuori bordo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pula con i colleghi di Domus de Maria e Capoterra. Il barchino utilizzato è stato sottoposto a sequestro e i migranti, dopo essere stati visitati dal personale del 118, sono stati accompagni nel Centro di prima accoglienza di Monastir per le procedure di identificazione e fotosegnalamento. (f. c.)

