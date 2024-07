Nuovo sabotaggio: in tilt la fibra ottica in sei dipartimenti 

Parigi. Non solo treni: a tre giorni dal maxi-sabatoggio sulla linea ferroviaria ad alta velocità della Francia, che ha causato pesanti disagi nel giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Paris 2024, le reti della fibra ottica di diversi operatori telefonici d'Oltralpe, tra cui Iliad-Free e Sfr, sono state vittime di un nuovo “sabotaggio notturno”, su cui adesso indaga anche l’antiterrorismo.

Parigi, cuore dei Giochi Olimpici, non è stata colpita, ha riferito una fonte di polizia dopo i fatti della notte, precisando che i sei dipartimenti oggetto del sabotaggio sono Bouches-du-Rhône, Aude, Oise, Hérault, Meuse e Drôme. La procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha annunciato l’apertura di un’inchiesta presso la Giurisidizione nationale per la lotta al crimine organizzato (Junalco) per «danneggiamento» e «oltraggio agli interessi fondamentali della nazione». Le indagini sono state affidate alla vicedirezione antiterrorismo (Sdat) della polizia giudiziaria e alla direzione generale della Gendarmeria nazionale (DGGN). Questi atti di vandalismo - fonti vicine all’inchiesta parlano addirittura di intere sezioni di cavi divelte a colpi d’ascia se non con la motosega - hanno causato danni sia a clienti fissi sia a clienti mobili di Sfr, il secondo operatore transalpino di Tlc, come anche ad operatori stranieri che si appoggiano alle reti di Sfr (Vodafone, British Telecom) per garantire la continuità dei loro servizi nel territorio esagonale. Sfr ha tenuto a minimizzare i disagi, che secondo l’operatore hanno colpito solo una parte delle sue prestazioni e servizi. «Questa mattina, ci sono stati solo 10.000 utenti fissi» colpiti dal sabotaggio, il che è «ridicolo rispetto all’intera rete», garantiscono le fonti citate dai media locali. Queste azioni, al momento non rivendicate, arrivano a pochi giorni dal sabotaggio delle linee Tgv (Train à grande vitesse, fiore all’occhiello della République), che hanno causato il caos venerdì. Il servizio dei Tgv è tornato alla normalità ieri.

