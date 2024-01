Nuovo rondò, spazi ridotti per i camion 

Si cerca una soluzione per i disagi delle aziende che si trovano alla fine di viale Cagliari in prossimità della nuova rotatoria: oggi il vertice in Comune.

Le opere di urbanizzazione legate alla costruzione del mega centro commerciale che sorgerà nell'area Ex-Fas cambiano la viabilità di Elmas sulla Statale 130 e nelle strade interne. Le aziende che si trovano subito dopo l'uscita dalla nuova grande rotatoria di viale Cagliari che ora immette nella Statale e della limitrofa via Peruca, subiscono il disagio dovuto alla riduzione dello spazio di manovra dei mezzi pesanti che entrano o escono dai loro cancelli.

Disagi e pericoli

«Tutte le aziende che operano qui – spiegano dalla Nicola Lombardo Ricambi - sono costrette, ogni volta che un camion entra o esce, a mandare uno di noi in strada per chiede agli automobilisti che escono dalla rotatoria di fermarsi per consentire ai mezzi di fare manovra in sicurezza». «Abbiamo tutti a che fare con mezzi di grosse dimensioni -aggiunge Stefano Meloni della 2M Multiservice - spesso arrivano carri attrezzi che trasportano auto ed è davvero complicato farli transitare in quel tratto che porta al nostro ingresso».

La protesta

Ma quello che maggiormente preoccupa le attività produttive della zona è il futuro: «Recentemente abbiamo preso visione del progetto definitivo -dice Marco Camponuovo, titolare della A.D.G. Stampa - e abbiamo scoperto che a lavori conclusi, per noi non ci sarà più la possibilità di immetterci direttamente sulla statale 130, ma saremo costretti a tornare indietro verso Elmas e quel tratto finale del viale Cagliari da senso unico diventerà a doppio senso. A quel punto sarà davvero complicato quando due mezzi si incroceranno in direzione opposta: lo spazio è ridottissimo».

Il vertice

Le aziende hanno chiesto di poter rivedere il progetto e finalmente domani si terrà un incontro in Comune tra le parti coinvolte. «Dopo aver preso atto delle difficoltà manifestate dalle attività della zona – ha affermato la sindaca Maria Laura Orrù - l'Amministrazione si è messa a disposizione per mediare e facilitare l'interlocuzione tra l'impresa che sta facendo eseguire i lavori e le aziende».

La polemica

Non sarà presente al vertice la minoranza. «La sindaca ha avuto più attenzione per il grande centro commerciale che per le aziende locali -denuncia il consigliere Silvio Ruggeri - vedasi gli sconti sulle opere di urbanizzazione per le quali deve ancora rispondere al Consiglio comunale. Ritardi nei lavori e il mancato coinvolgimento delle aziende e del consiglio comunale sono segni di poca attenzione e di incapacità amministrativa». Della stessa opinione l'ex sindaco Tonio Ena che aggiunge: «Questo è l'atteggiamento della maggioranza che tende sempre a non coinvolgerci. Non è la prima volta che succede». L'impresa che sta eseguendo i lavori sarà presente e si dice disponibile, se possibile, a venire incontro alle esigenze delle aziende che comunque sono state informate in passato dei progetti ora in esecuzione tutti autorizzati regolarmente.

