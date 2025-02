Nuovo rondò del cimitero, lavori conclusi 

Nuovo look per lo spazio del cimitero di fronte alla grande rotatoria appena rimessa a posto.Per iniziativa del personale del camposanto, la parete del rondò dove sono sistemati tutti i loculi, è stata decorata con il grande disegno di una croce stilizzata, realizzato dagli stessi operai.In precedenza erano stati piantati anche alcuni alberelli e sistemate un paio di panchine dove i parenti dei defunti, possono sedersi a riposare e a fare una preghiera.

I lavori nella rotatoria si erano resi necessari per via del distacco dell’intonaco e delle cattive condizioni dei muri. Lo scorso anno era stata rifatta anche la guaina nei piani alti del camposanto: anche in questo caso si era trattato di un intervento urgente dal momento che cadeva l’acqua dall’alto nei corridoi. In programma c’è adesso anche la sistemazione delle telecamere che daranno un aiuto importante anche per cogliere in flagrante i ladri di fiori.

RIPRODUZIONE RISERVATA