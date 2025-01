Nuovo rogo, sale la tensione 

A Siniscola la lista degli attentati si allunga mentre amministratori comunali e mondo culturale si interrogano. Due notti fa gli incendiari si sono rimessi in moto indirizzando questa volta le loro attenzioni verso il fuoristrada di un militare della Guardia di finanza di Nuoro. L’episodio, il sesto di fila da inizio anno, si è verificato in via Vivaldi, strada parallela alla più trafficata via Conteddu. Mancavano circa 10 minuti alla mezzanotte di giovedì quando il centralino dei vigili del fuoco è stato allertato a causa delle fiamme che avvolgevano il Nissan Pajero. La squadra da Murtas Artas ci ha messo pochi minuti ad arrivare sul posto. Nonostante l’intervento tempestivo, il fuoristrada è inservibile.

Le cause

I risultati delle verifiche effettuate subito dopo per far luce sulle cause dell’incendio, pur non dando certezza assoluta, tengono in piedi l’ipotesi del dolo che appare comunque la più probabile. Le tecniche utilizzate dai piromani d’altronde non lasciano più alcun segno sul campo e questo rende difficile l’accertamento che provi in maniera inequivocabile il loro passaggio. Ma altri aspetti della vicenda, così come è capitato in casi analoghi, fanno propendere verso un nuovo atto intimidatorio.

Lo sdegno

Le reazioni di sdegno non mancano. «Sono episodi vergognosi che danneggiano l’immagine del nostro centro - afferma il sindaco Gian Luigi Farris - ormai neanche le tante telecamere distribuite nell’area urbana fungono da deterrente. Auspichiamo che chi agisce in questo modo subdolo si ravveda, anche perché Siniscola non merita di essere citata nelle cronache per questi gesti di vigliaccheria che non smetteremo mai di condannare». Anche dal mondo culturale arriva la condanna. «Ci interroghiamo e non nascondiamo la preoccupazione per quanto sta accadendo - dice Pietro Bellu vicepresidente dell’Unitre - resto disorientato e non riesco a trovare risposte a questa ondata di violenza che sta segnando la quotidianità del nostro centro. Ci attiveremo per promuovere momenti di riflessione in modo da scuotere le coscienze di chi sta minando la quiete di Siniscola. È l’ora di dire basta».

