Nuovo ripetitore telefonico: copertura garantita nel litorale  

Dopo anni di attesa il tratto della Provinciale 83, che collega Buggerru a Masua, passando per Cala Domestica, non rimarrà più isolato dall’assenza del segnale della telefonia mobile. Nei giorni scorsi lungo la litoranea che costeggia il tratto di costa, ricadenti in parte all’interno dei limiti territoriali del comune di Buggerru e per il resto in quello di Iglesias, è stata installata un’antenna che operando da ripetitore, garantirà la copertura per oltre 30 chilometri del segnale telefonico.

«Dopo anni d’impegno, incontri, solleciti e tanto lavoro – spiega la sindaca Laura Cappelli - oggi possiamo finalmente annunciare quella che per la nostra comunità è una grande notizia. La zona interessata, infatti, seppur di straordinaria bellezza, frequentata da residenti e turisti, fino a oggi è rimasta purtroppo isolata dal punto di vista delle comunicazioni, rappresentando un problema soprattutto nei casi di emergenza». Il ripetitore del segnale telefonico sarà attivato entro un mese. «Assicurando benefici concreti in termini di sicurezza – aggiunge – accessibilità e qualità della vita di tutti». Chi transiterà nella Provinciale 83, potrà d’ora in poi percorrere il tratto di strada in maniera sicura e con più tranquillità. «È doveroso rivolgere un ringraziamento ai proprietari dell’area – conclude Cappelli - che hanno consentito l’installazione dell’antenna telefonica e ai tecnici con i quali in questi anni ci siamo interfacciati. Continueremo a lavorare per avere un territorio sempre più connesso e vivibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA