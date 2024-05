Nuovo rione vicino all’ospedale 

«Praticamente un quartiere nuovo»; così in Consiglio comunale nel giugno 2013 discutendo della lottizzazione convenzionata di “Su forru de Madeddu” che passò con 12 voti a favore. Dopo dieci anni, e un passaggio al Tar da parte dei lottizzanti per presunti ritardi del Comune che i giudici amministrativi negarono, il piano parte con le opere di urbanizzazione a cura e a spese dei 14 interessati per un costo che supera gli 800mila euro.

Storia e numeri

Fu l’assessore della Giunta di undici anni fa, Filippo Uras, a spiegare le caratteristiche del progetto che interessa un’area di 78.231 metri quadrati nella zona ovest della città, nei pressi della sede della Provincia e dell’edificio, mai completato, destinato a sede del Provveditorato agli studi. L’area individuata nel Piano urbanistico comunale come zona di espansione C2 e 3 con un indice di fabbricabilità di un metro cubo a metro quadrato che porta a una capacità insediativa di 522 abitanti. Giusto per rendere l’idea quasi 2 abitanti su 100 lascerebbero i quartieri della città, verosimilmente il centro storico, per trasferire casa in una villetta singola o a schiera nel verde di “Madeddu”. Qualcuno si trasferirà dai paesi ma la maggioranza del giro interesserà la città. Una città che sembra destinata a scendere al disotto dei 30mila abitanti e quindi ben lontana dai 40mila messi a fondamenta del Puc ma che continua a stendersi da nord a sud sacrificando suolo e trasferendo centinaia di residenti dal centro alle più lontane periferie. Perché se è vero che le opere di urbanizzazione primarie sono a carico dei lottizzanti è altrettanto vero che una volta terminate e collaudate dovranno essere prese in carico dal Comune che non per dieci o trent’anni ma per sempre dovrà gestirle assumendosi i costi e le manutenzioni: energie elettrica, strade, marciapiedi, rete fognaria, verde pubblico.

L’allarme

La lottizzazione di “Su forru de Madeddu” non è isolata, stanno per scattare quella in viale Repubblica, a Silì e altre ancora. Carlo Pettinau, urbanista e ex assessore comunale: «Troppe, abbiamo superato il rapporto che deve far coincidere i legittimi interessi dei privati con quelli collettivi. Oristano è passata attraverso tre Piani urbanistici. Quello inziale del 1961 redatto dall’ingegner Clemente che concedeva pochi spazi all’espansione, l’altro del 1991 dell’ingegnere Diaz che aveva l’obiettivo primario di riempire gli spazi urbani, giusta esigenza anche se creava qualche problema nel pari trattamento tra i cittadini interessati al problema che per vari motivi restavano fuori. Infine l’ultimo di dodici anni fa che ha aperto le porte in maniera a mio giudizio esagerata alle lottizzazioni convenzionate che possono avere significative ricadute economiche e di occupazione ma che allungando il perimetro urbano oltre a imporre costi futuri ai cittadini finisce per svuotare il centro».

