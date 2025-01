Nuovo rinvio per i lavori al Businco Non più gennaio, si passa a marzo  

I lavori del Businco, per rifare le sale operatorie con 11 milioni di fondi Pnrr – il conto è stato aggiornato mercoledì dall’assessore Bartolazzi – cominceranno a marzo. Il nuovo rinvio, dopo la data iniziale del 15 novembre e poi il primo slittamento agli inizi di gennaio, è stato ufficializzato ieri dai vertici dell’Arnas Brotzu, a cui l’ospedale oncologico è accorpato.

Stando a quanto riferito dall’esponente della Giunta, le opere andranno avanti seguendo una doppia strada: da una parte «il progetto predisposto dalla direzione dell'Arnas Brotzu», dall’altra «la proposta avanzata da medici e associazioni di pazienti oncologici» con la possibilità di valutare «un’idea di moduli operatori provvisori all'esterno della struttura». Bartolazzi ha detto che «l'obiettivo è scongiurare disagi mantenendoli i ricoverati all'interno di un percorso operatorio e di degenza in totale sicurezza». L’assessore ha confermato che «le sale operatorie versano in condizioni drammatiche e vanno ristrutturate quanto prima. Il nostro intento – è stata la sottolineatura – è quello di consegnare al Businco il ruolo di Cancer center di riferimento per la Sardegna, perché ci sono tutte le potenzialità e le professionalità per poterlo fare. Abbiamo a disposizione 11 milioni di euro provenienti da fondi Pnrr che derivano da un vero e proprio contratto che produce degli obblighi e al quale la Regione è vincolata».

Le associazioni dei pazienti non sono soddisfatte: «Abbiamo appreso che le sale operatorie prefabbricate non possono garantire la continuità terapeutica perché non entreranno in funzione prima della demolizione dell'esistente. E potrebbero volerci cinque mesi per essere realizzate».

RIPRODUZIONE RISERVATA