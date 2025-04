Nuovo rimpasto per la Giunta Morittu 

Conto alla rovescia per il nuovo rimpasto nella Giunta Morittu a Carbonia. Le voci (non smentite) si fanno sempre più insistenti e nelle prossime ore le modifiche dovrebbero interessare due gruppi di maggioranza: si tratta di “Carbonia Insieme” e Carbonia Avanti.

Le scelte

Per “Carbonia Insieme”, i cui due consiglieri che ne fanno parte hanno recentemente deciso, non senza polemiche, di abbandonare il gruppo originario “OraxCarbonia” e fondarne uno nuovo. Entrambi sarebbero decisi a chiedere l’avvicendamento in Giunta perché non vogliono disattendere gli accordi presi all’indomani delle elezioni quando il gruppo (lista presentata da Alberto Zonchello) in quel periodo vicina all’Udc, decise che l’assessorato alle Politiche sociali sarebbe dovuto essere guidato nel corso dei cinque anni dai primi tre candidati non eletti. Dopo Roberto Gibillini e Paolo Moi (quest’ultimo attualmente in carica) adesso è arrivato il turno di Irina Piras, avvocata classe 1973, alla sua prima esperienza politica.

Quote rosa

Un po’ più complessa la situazione relativa al gruppo di maggioranza relativa “Carbonia Avanti”. Già da diverso tempo circolano voci sulla sostituzione dell’assessora agli Affari generali, Transizione digitale e Agenda 2030 Katia Puddu, ma sino ad ora era rimasto tutto fermo anche perché le quote rosa non avrebbero permesso l’ingresso di un assessore di sesso maschile. Ora, con il prossimo ingresso di Irina Piras al posto di Moi, il problema verrebbe superato senza che Carbonia Avanti debba fornire un’alternativa “rosa”. Dopo un susseguirsi di nomi, si sarebbe quindi trovato l’accordo su Nino Spanu, classe 1946, consigliere comunale di lungo corso che è stato confermato tra i banchi della maggioranza anche nell’ultima tornata elettorale. Sino a qualche tempo fa circolava con insistenza anche la voce di un altro consigliere comunale in lizza per la Giunta, l’attuale capogruppo Giacomo Floris, ma alla fine si è optato per il più anziano del gruppo. Con l’uscita di Spanu (ma avverrebbe anche se all’ultimo momenti si optasse per Floris) si aprirebbero le porte del Consiglio per il primo dei non eletti di Carbonia Avanti, ovvero Gianluigi Fiori, (noto Giangi), classe 1978. Al momento nessuno si vuole sbilanciare in commenti ufficiali. Alle prossime elezioni amministrative mancano circa due anni e bisognerà capire se questa sarà l’ultima mossa o se, invece aprirà la strada ad altre modifiche della squadra di governo della città. Al momento, con questo avvicendamento, il numero del cambio degli assessori da inizio mandato salirà a cinque: nei circa tre anni e mezzo sin qui trascorsi, infatti, Stefano Mascia è stato sostituito con Manolo Mureddu per “Carbonia avanti”, Roberto Gibillini con Paolo Moi per “Ora x Carbonia” e Piero Porcu con Giuseppe Casti per “Uniti per Rinascere”.

