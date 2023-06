Nuovo riconoscimento per “Lo Specchio Dan”  

Il centro domusnovese “Lo Specchio Dan”, eccellenza nella cura dei disturbi alimentari, entra a far parte del nuovo Polo nazionale specialistico per i disturbi alimentari, nel quale farà rete con l’Istituto Auxologico Italiano e la rete di centri ambulatoriali Food for Mind. Inaugurato nel novembre 2022 nei locali di un ex albergo di via Cagliari, Lo Specchio Dan è una struttura residenziale e semi residenziale che attualmente ospita 30 pazienti affetti dai disturbi Dan, di cui 28 provenienti da fuori Sardegna.

Oggi e domani lo staff del centro domusnovese potrà subito condividere la preziosa esperienza maturata sul campo e i risultati fin qui ottenuti nel convegno “Nuove frontiere nella cura dei disturbi alimentari e obesità” che si terrà a Napoli con la direzione scientifica di Leonardo Mendolicchio, psichiatra e direttore scientifico anche della struttura domusnovese.

Lo scopo del convegno sarà fornire quello di fornire conoscenze teoriche, esperienze cliniche e strumenti d’intervento adeguati alle nuove esigenze di cura. (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA