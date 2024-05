Nuovo reportage di “Tg Salute” 

Vivere con l’incontinenza urinaria: uno stigma psico-sociale superabile grazie alla scienza. Se ne parla oggi alle 15, su Videolina, a “Tg Salute”. Conduce Simona De Francisci.

L’incontinenza urinaria è definita come una condizione in cui la perdita involontaria di urina rappresenta un problema sociale o igienico, oggettivamente dimostrabile. Si calcola che 423 milioni di persone nel mondo possiedano una qualche forma di incontinenza urinaria, con più del 70 per cento nei soggetti di sesso femminile. Il rischio aumenta con l'avanzare dell’età.