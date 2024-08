Nuovo regolamento: «Sarà una priorità della commissione» 

L’obiettivo è costruire un nuovo sistema di regole che tuteli il diritto al riposo (e quindi alla salute) dei residenti del centro storico e quello al lavoro dei gestori di locali e ristoranti. Mica facile. Il Comune però ci (ri)prova. E anzi, dice Alessandro Cao, presidente della commissione Attività produttive, «una delle priorità della commissione sarà lavorare al nuovo regolamento» sull’occupazione del suolo pubblico.

La premessa è che Cagliari è una città cambiata, con flussi turistici rilevanti almeno otto mesi all’anno e esigenze diverse rispetto al passato. «Un aspetto è fondamentale», sottolinea Cao, «il nuovo regolamento andrà concordato con tutti i portatori di interesse», cioè, ristoratori e residenti. «Così come è basilare che le regole vengano rispettate. Succede nella maggior parte dei casi, ma a volte non è così. L’intenzione dell’amministrazione è di essere collaborativa e propositiva, per valorizzare le potenzialità delle attività cittadine, tutelando nello stesso momento i diritti dei residenti». Ecco perché il nuovo regolamento potrebbe prevedere orari chiari sul riposizionamento dei tavoli all’interno (come chiedono i residenti), ma anche un sistema di controlli capillare perché (come sostengono i ristoratori) «il rumore che disturba è quello generato da chi sta in giro per strada di notte». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA