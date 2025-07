Nuovo regolamento per l’utilizzo delle telecamere 

Fa il pieno di consensi a Sestu l’approvazione del nuovo regolamento che riguarda i dispositivi di videosorveglianza e fototrappole. Il Consiglio comunale nei giorni scorsi ha detto sì a una mozione della maggioranza.

«Uno strumento conforme alla normativa europea», ha dichiarato la sindaca Paola Secci. Prevede l’installazione di telecamere, fototrappole, dispositivi di lettura targa, con cartelli e mappe aggiornate dei punti di ripresa, tutto nel rispetto della privacy. «Ho lavorato al regolamento da quando è arrivato in Commissione», racconta il consigliere del Pd Fabio Pisu.

La richiesta di telecamere è molto sentita. «Servirebbero ovunque», dice Rita Medde. «ci sono stati troppi furti, anche nelle case», afferma Stefania Lo Giudice in piazza Baden Powell; qui recentemente sono state rubate le panchine. «Noi abbiamo subito atti di vandalismo in passato», raccontano Nando Loi e Antonio Lussu allo Spazio Samsa di via Gramsci, «ma da quando abbiamo messo le telecamere non si azzardano più».C’è anche piazza Sant’Ignazio: «I vandali hanno già rotto i giochi molte volte», fa notare Simona Orrù. Per Paola Camboni, referente dell’associazione Plastic free, «sarebbe un deterrente contro chi abbandona i rifiuti». L’arrivo delle telecamere non è però ancora fissato, e i fondi potrebbero venire da un assestamento al bilancio.

