Nuovo regolamento (e sanzioni) per i proprietari di cani 

Obblighi, divieti e sanzioni in arrivo per i proprietari e detentori di cani. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Ignazio Atzori, il Comune di Portoscuso prevede sanzioni tra i 50 e i 500 euro per alcuni comportamenti che possono mettere a rischio l’igiene e la sicurezza pubblica.

«È vietato lasciar vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata - si legge nell’ordinanza del sindaco - è vietato condurre o lasciar vagare i cani in parchi pubblici, giardini, aiuole, in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione». Tra gli obblighi ribaditi dall’ordinanza c’è quello di tenere i cani al guinzaglio e muniti di museruola. Quest’ultimo obbligo non vale per i cani di piccola taglia. Tra i temi non c’è solo la sicurezza ma anche l’igiene e il decoro. «È fatto divieto assoluto di consenture ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli in sosta - si legge nell’ordinanza - c’è l’obbligo di munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare all’occorrenza». (a. pa.)

