Nuovo record per la raccolta differenziata 

A Monserrato la raccolta differenziata cresce e migliora. A luglio, i dati di Gesenu – la ditta che gestisce il servizio - raccontano di una città che ha raggiunto l’85% di rifiuti correttamente separati, superando di tre punti percentuali il risultato dello scorso anno. L’organico domina ancora, seguito da carta e cartone, plastica, vetro e le altre frazioni (ingombranti e rifiuti elettronici), ma è l’impegno collettivo a emergere, seppure ancora persiste qualche ombra nel conferimento del secco. Monserrato, però, non si accontenta di essere solo virtuosa: punta a diventare un vero e proprio esempio di eccellenza ecologica.

«C’è un lavoro costante da parte dell’amministrazione iniziato già da diverso tempo. Ecco perché lavoriamo molto sull’informazione e la condivisione dei nostri obiettivi e programmi, in questo modo i nostri cittadini si sentono coinvolti e diventano i veri protagonisti di questo percorso virtuoso», commenta l’assessore all’ambiente Saverio De Roma che assicura: «L’obiettivo è, prima di punire, educare. Tutti traiamo benefici da una città pulita, curata e che punta alla sostenibilità».

Il Comune, in collaborazione con Genesu, infatti, già dallo scorso anno ha avviato una campagna di informazione e sensibilizzazione per spiegare proprio come conferire in maniera corretta le varie tipologie di rifiuti. «Le prime due giornate hanno visto una viva partecipazione da parte dei monserratini, ora il 5 e il 14 settembre ci saranno due nuovi appuntamenti, dove personale incaricato ed esperto sarà a loro disposizione per aiutarli ancora una volta a capire meglio come differenziare i propri rifiuti», spiega l’assessore.

Gli stand informativi saranno allestiti giovedì 5 settembre dalle 9 alle 13 al mercato di via Dell’Argine e sabato 14 settembre, sempre la mattina, in piazza Gennargentu. «Stiamo facendo un grosso lavoro, l’assessore De Roma sta dando continuità al lavoro iniziato nel 2019, ma questo grande risultato lo abbiamo ottenuto soprattutto grazie all’attenzione dei nostri concittadini – afferma il sindaco Tomaso Locci, che solo pochi mesi fa ha ritirato il premio “Monserrato riciclona” -, indubbiamente possiamo e dobbiamo migliorare ancora. Il progetto dell’eco centro va avanti e, una volta attivo, sarà di grande giovamento per la città».

Il neo resta sempre però l’abbandono dei rifiuti nelle campagne e sulle strade. Non una vera emergenza come in alcuni centri vicini, ma pur sempre un fenomeno da contrastare che «speriamo nel tempo, con tenacia e attenzione, di riuscire a debellare. In questo molto ci aiuta la videosorveglianza e il lavoro della polizia locale», precisa De Roma.

