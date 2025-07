Nuovo record dell’occupazione 

Crescono gli occupati ma anche le persone in cerca di lavoro mentre si riducono gli inattivi, ovvero le persone tra i 15 e i 64 anni fuori dal mercato del lavoro: a maggio, secondo i dati pubblicati dall’Istat, si sono registrati 80mila occupati in più rispetto ad aprile e 408mila in più rispetto a maggio 2024 toccando un nuovo record dall’inizio delle serie storiche di 24,3 milioni di occupati. Numeri che ha commentato con soddisfazione la ministra del Lavoro, Marina Calderone, parlando di direzione giusta per i provvedimenti del Governo soprattutto per i risultati sul calo degli inattivi e sulla crescita del lavoro stabile.

Le età

La crescita dell’occupazione riguarda di fatto gli over 50 con 572mila occupati in più in un anno, tendenza legata all’andamento demografico (le coorti dei nati negli anni 70, molto più numerose di quelle successive, entrano nei 50 anni) ma anche agli interventi di stretta sul pensionamento anticipato che trattengono più al lungo al lavoro al lavoro questa fascia di età. In pratica gli over 50 sono ormai 10 milioni 187mila , quasi il 42% degli occupati complessivi, con un aumento di 5,4 milioni rispetto all'inizio delle serie storiche a gennaio 2004.

La disoccupazione cresce a maggio al 6,5% dal 6,1% di aprile (-0,1 punti su base annua) ma il dato nel mese appare legato soprattutto alla riduzione dell'inattività con una parte delle persone in età da lavoro che ha deciso di cercare un'occupazione magari convinta della possibilità di trovare condizioni migliori o spinta dalla necessità di contribuire al budget familiare. Il tasso di inattività ha toccato il minimo storico al 32,6% mentre quello di occupazione ha toccato il livello record al 62,9% (era al 62,8% ad aprile, al 62,1% a maggio 2024).

I giovani

Cresce il tasso di disoccupazione giovanile e torna al 21,6% dopo essere scesa al 19,9% ad aprile. I disoccupati nel complesso aumentano di 113mila unità su aprile e di 15mila sull'anno toccando quota 1 milioni 691mila persone in cerca di lavoro. Su base mensile crescono gli occupati soprattutto tra le donne con 46mila unità in più rispetto all'aumento di 34mila unità per gli uomini su aprile. Rispetto a maggio 2024 l’aumento più significativo è per gli uomini con 256mila unità in più a fronte di 152mila occupati in più tra le donne. Il tasso di occupazione femminile tra i 15 e i 64 anni sale al 54% con 0,7 punti in più sull’anno, ma resta lontano dalla media europea, mentre quello maschile sale di 0,9 punti al 71,8%. Aumenta il lavoro stabile con 67mila dipendenti permanenti in più su aprile e 388mila in più su maggio 2024 mentre quelli a termine (2 milioni 659mila a maggio), diminuiscono di 4mila unità sul mese e di 155mila sull’anno. Gli indipendenti si attestato su quota 5 milioni 223mila con 17mila unità in più su aprile e 175mila in più su maggio 2024.

