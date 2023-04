Nuovo record con 107 navi in un giorno 

Il Canale di Suez, con il transito di 107 navi in un giorno, ha stabilito il nuovo record del traffico commerciale, a dimostrazione dell’importanza della via d’acqua artificiale per le portacontainer che attraversano il Mediterraneo e l’Atlantico senza dover circumnavigare l’Africa. Il tonnellaggio delle navi transitate in un giorno è stato di 6,3 milioni, di cui 3,4 milioni di tonnellate relative a 56 navi dirette verso Sud e 2,9 milioni di tonnellate delle 51 navi che facevano rotta verso il Mediterraneo.

In testa alla lista, tra i convogli per il Sud è la mega nave Ever Gifted, tra le maggiori portacontainer al mondo, partita dalla Grecia per la Malesia con 223 mila tonnellate di carico. In direzione Nord il record è della nave Cosco Shipping Universe, in transito da Singapore per la Grecia con 232 mila tonnellate a bordo.

L’importanza del Canale di Suez per i trasporti marittimi era stata toccata con mano un anno fa, quando la portacontainer Ever Given si incagliò, paralizzando la circolazione per un’intera settimana. In quell’occasione la Suez Canal Authority decise di dotarsi di rimorchiatori potenti. E questo, pochi giorni fa, ha consentito di evitare il blocco del passaggio da Suez dopo che un’altra grande nave, la Msc Istanbul, proveniente dalla Malesia e diretta in Portogallo con sedicimila Teu di carico, si era incagliata all’altezza di Ismailia. (a. f.)

