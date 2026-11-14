I numeri erano già preoccupanti: più di trenta auto date alle fiamme dall’inizio dell’anno e decine di veicoli danneggiati per le strade della città.

E adesso il bilancio si aggrava: nei giorni scorsi alcuni teppisti hanno danneggiato altri tre veicoli lasciati in sosta fuori dalle abitazioni nelle vie Montecatini, Stromboli e Pantelleria nella zona di Sa Tiacca lungo la costa: hanno distrutto i vetri, danneggiato le auto e rubato ciò che si trovava all’interno degli abitacoli. A fare l’amara sorpresa sono stati gli stessi proprietari che usciti per andare a lavoro si sono ritrovati le loro auto distrutte.

Il raid segue quelli già verificati negli ultimi mesi tra il centro e il litorale con auto non solo danneggiate ma anche date alle fiamme. A Pitz’e Serra un malvivente aveva cercato di rubare un’ auto che era addirittura parcheggiata all’interno di un cortile condominiale e che per fortuna era stato poi fermato dalle forze dell’ordine prima che riuscisse a portare a termine il colpo.

Solidarietà ai residenti della zona di Sa Tiacca è stata espressa anche dal consigliere comunale del Movimento Turismo e Progresso Roberto Matta che ha detto: «Qualcuno ha pensato bene di prendere di mira le auto in sosta: vetri infranti, veicoli danneggiati e furti all'interno degli abitacoli. Cittadini che al mattino si sono ritrovati con una brutta sorpresa e con danni da riparare. A tutti loro va la mia vicinanza». Furti e danneggiamenti nella costa erano stati segnalati anche al Comitato di residenti di Margine Rosso.

RIPRODUZIONE RISERVATA