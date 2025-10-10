Nuovo raid vandalico nel cuore del paese 

Raid vandalico in piazza XX Settembre nel cuore di Guspini. Qualcuno nella notte ha rovesciato e rotto tavolini e vasi di fiori della gelateria che ha l’ingresso in via Gramsci. «È l’ennesimo danno che subiamo, a parte il valore che è simbolico, si tratta di un’azione che non è accettabile. Sarebbe auspicabile un maggiore controllo delle forze dell’ordine. Ormai siamo in balia degli incivili: chiediamo di essere maggiormente tutelati», dice Tore Armas, 60 anni, gestore dell’attività.

La ricostruzione

Secondo alcune persone che abitano nei palazzi prospicienti la piazza, ieri intorno alle 3,45 qualcuno alla guida di un’auto ha trasformato il piazzale antistante la chiesa di San Nicolò in un vero e proprio autodromo. «Abbiamo sentito lo stridere dei pneumatici durante l’esibizione estemporanea del conducente entrato in piazza XX Settembre facendo vari giri e rovesciando tutto l’arredamento del bar, oltre a un grande vaso di fiori posto come ornamento», raccontano.

Il sopralluogo

Ieri intorno alle otto del mattino gli agenti della Polizia municipale sono arrivati sul posto per verificare quanto avvenuto. Dopo un lungo confronto tra i dipendenti del Municipio e i proprietari del bar-gelateria su chi si dovesse occupare di rimuovere quel che restava di tavolini, sedie e vaso, in tarda mattinata si è provveduto alla pulizia della piazza che è stata eseguita dai gestori dell’attività.

Il fatto ha suscitato disappunto fra i tanti che al mattino si sono recati in chiesa. «Sono passato in piazza e ho visto le conseguenze dell’ennesimo atto vandalico – dice Antonio Vacca –. Non capisco come gli incivili si sentano liberi di fare queste azioni, segno che c’è poco controllo. Serve una maggiore attenzione da parte di chi di dovere in particolare durante le ore notturne. Persone che urinano, urlano in piazza sino all’alba e disturbano coloro che abitano in zona».

La denuncia

Anche altri residenti si dichiarano stanchi di una situazione che va avanti ormai da tempo e che nelle ultime settimane sarebbe peggiorata in molte zone della cittadina. Intanto sono state avviate le indagini per risalire al responsabile: dal comando dei vigili fanno sapere di essere al lavoro per identificare il responsabile. Non è escluso che possano tornare utili i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza della zona.

Proprio a questo proposito, in tanti ieri mattina reclamavano le nuove telecamere la cui installazione sarebbe al palo a causa di problemi burocratici.

