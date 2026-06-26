Nuovo raid vandalico in via della Pace 

Nuovo episodio di vandalismo a Quartucciu nel parchetto nella traversa di via della Pace. La scoperta è stata fatta dai residenti giovedì in tarda mattinata, quando hanno trovato una delle panchine completamente capovolta e staccata dai supporti, mentre un’altra presentava evidenti segni di danneggiamento e manomissione.

La zona di via dalla Pace è da mesi al centro di numerosi episodi di degrado e vandalismo, che sarebbero diventati ormai sempre più frequenti. Il crescente numero di episodi a Quartucciu continua ad alimentare preoccupazione tra le famiglie, in particolare quelle che utilizzano le aree verdi come punto di ritrovo e di svago. I residenti chiedono ora un intervento tempestivo per ripristinare gli arredi danneggiati e mettere in sicurezza l’area. Tra le richieste avanzate da diverso tempo, anche un rafforzamento dei controlli nel territorio per prevenire nuovi atti vandalici.



RIPRODUZIONE RISERVATA