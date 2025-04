Nuovo raid  su Kiev, bombardata la Freedom Tv 

Kiev. Nel giorno di lutto nazionale per la strage dei bambini di Kryvyi Rih, Mosca non ha pietà delle città ucraine. E torna a bombardare tutto il Paese invaso, compresa la capitale Kiev dove i missili balistici russi hanno provocato un morto e tre feriti e distrutto parzialmente l’edificio della Freedom Tv, il canale pubblico ucraino che trasmette in lingue straniere, russo compreso. E mentre bombardano dal cielo, le forze di Putin si muovono a Sumy, nel nord dell'Ucraina, dove in una rara avanzata rivendicano la conquista della città di Basovka, a circa 3 km dal confine del Kursk. «Fake news», hanno replicato i militari ucraini.

Ma resta il segnale preoccupante per la difesa di Kiev, che non può permettersi di subire ulteriori perdite territoriali, mentre l'esercito è sempre più in difficoltà su tutte le linee di combattimento e la diplomazia fatica a fermare gli scontri che ormai vanno avanti da oltre tre anni. Oltre ai raid su Kiev, i droni di Mosca hanno colpito a Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi e Cherkasy, mentre a Kherson un attacco ha provocato un morto. Un crescendo di raid che, secondo Volodymyr Zelensky, rivela le reali intenzioni del Cremlino: proseguire la campagna di terrore finché il mondo lo permetterà.

RIPRODUZIONE RISERVATA