Nuovo raid nei bagni del Parco Fluviale 

Ancora vandalismi nel Parco Fluviale di Sestu. Nella notte tra sabato e domenica ignoti sono entrati nei bagni, la cui porta era già stata sfondata poche settimana fa. Questa volta hanno rotto il pulsante di scarico del water e ieri l’acqua scorreva ancora ininterrottamente. Da notare che dall’inaugurazione del Parco i bagni sono sempre rimasti chiusi, perché è in corso l’acquisizione dal Demanio, che un tempo aveva in carico l’area. Il parco è ancora nuovo ma ha già subito diversi raid, anche agli irrigatori, anche se la volta scorsa i vandali sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

«I vandali entrati nei bagni purtroppo non si vedono perché ci sono ostacoli che non rendono utilizzabili le immagini – spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita –. Certo se ci fosse più senso civico non avremo bisogno di videosorveglianza, ma, ahimè, stiamo vivendo in una società in cui questi fatti sono all'ordine del giorno, un fenomeno che non riguarda solo il nostro paese. Come amministrazione stiamo lavorando all’estensione dell’impianto di videosorveglianza per cercare di contenere gli atti di vandalismo e l’abbandono dei rifiuti, oltre che restituire più sicurezza alla collettività con una maggiore copertura».

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