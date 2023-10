Nuovo raid dei vandali,  distrutto un cestino 

Continuano i problemi di degrado in via della Resistenza, a Sestu. Dopo le segnalazioni di un contenitore per abiti riciclati che è stato trasformato in una pattumiera, alcuni utenti chiedono ora al Comune di mettere un cestino e un distributore di sacchetti per le deiezioni dei cani. Nella via c’era un cestino ma è stato distrutto dai vandali e adesso l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Meloni garantisce che si muoverà: «Svolgeremo delle verifiche insieme con l’ufficio tecnico».

RIPRODUZIONE RISERVATA