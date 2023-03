Nuovo pulmino per i volontari della Pro-vita 

Dal 1990 supportano un intero territorio, rappresentando un prezioso supporto per chiunque abbia bisogno. La Pro-vita di Fonni è una vera e propria istituzione: oltre 100 associati e più di 70 volontari, a cui si uniscono 5 dipendenti che garantiscono la copertura dei turni, anche grazie al servizio 118. Nella serata di ieri, dinanzi alla sede di via Pacifico, l’inaugurazione del nuovo pulmino, un Fiat doblò, ottenuto in gestione per i prossimi 4 anni, grazie ad un accordo fra la nuova mobilità regionale, Comune e attività imprenditoriali locali che hanno concorso a finanziare l’arrivo del mezzo, pronto a sostituire quello precedente. Il parroco don Antonello Solinas ha benedetto il mezzo, presenti il vicesindaco Franco Duras, l’assessore Annamaria Coccollone, il presidente della Pro-vita Antioco Urrai.

«Un momento emozionante - spiega Urrai - da 33 anni siamo al fianco degli ultimi, fieri di poter fare del bene al prossimo. Il doblò permetterà agli anziani e ai soggetti affetti da disabilità di potersi recare a Nuoro o in altre strutture per delle visite mediche. Ringrazio l’amministrazione comunale, le imprese e tutti coloro che ci hanno sostenuto». «Sono orgogliosa di questo bellissimo evento», dice la sindaca Daniela Falconi. (g. i. o.)

