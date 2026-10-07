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Sassari.
08 ottobre 2026 alle 00:27

Nuovo progetto per l’allevamento di maiali 

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Il ritorno dei maiali a Caniga, forse. Nella borgata si ripresenta l’incubo “porcilaia” a distanza di poco più di tre mesi dalla pronuncia del Tar Sardegna, che aveva respinto il ricorso degli impresari, Antonio e Andrea Moro, fautori di un allevamento di maiali nella borgata, da circa 2mila esemplari. Iniziato nel giugno 2025 e poi, dopo le proteste di comitati e associazioni ambientaliste, chiuso quest’anno e smantellato in seguito alla decisione della Città Metropolitana, che aveva riscontrato irregolarità nella struttura di Maccia d’Agliastru. Ma lo scorso settembre, il 24, è stata inoltrata, sempre da Antonio Moro, una pratica Suap a zero giorni che, in teoria, permetterebbe di cominciare subito l’attività, denominata “svezzamento suini”, anche se non è chiaro con quanti capi.

Ieri mattina il sopralluogo dell’Asl che si è presentata nel terreno di Caniga per verificare le condizioni igienico-sanitarie. Al momento non è dato sapere quale sia stato l’esito dell’incontro con i due allevatori. I quali, peraltro, hanno negato l’inizio di un’altra attività. «Stiamo solo pulendo», questa la giustificazione alla loro presenza in loco. Intanto sono partite una serie di richieste di accesso agli atti sulla vicenda, inoltrate dai consiglieri comunali Vanni Azzena e Mariano Brianda, del Comitato Caniga-San Giorgio e dell’associazione L’elefante nella stanza. (e.fl.)

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