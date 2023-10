Nuovo progetto eolico: Marmilla sotto attacco 

«Ancora pale che girano sulle colline del vento, una devastazione autorizzata e sorda alla lotta che da mesi i Comuni interessati combattono a suon di osservazioni scritte e di proteste». Sul piede di guerra il presidente del comitato “Su entu nostru” di Sanluri, Marco Pau, contro il mega-impianto di Enel Green Power “Sardara-Sanluri”, appena arrivato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica alla Regione e ai Comuni interessati. Il più grande in assoluto, 12 pale che sommate alle altre in programma comporrebbero un parco con 40 torri. Incredulo il sindaco di Sanluri e presidente dell’Anci, Alberto Urpi: «Trovo difficoltà a capire quali siano le logiche che spingono a presentare nuovi progetti, nell’imminenza del decreto del Governo che limita la quantità di energia da produrre in Sardegna, saranno circa 50 impianti su oltre mille richieste».

Il progetto

L’hanno chiamato Marte e interessa i Comuni di Sardara, Sanluri e Villanovaforru. Dodici pale da 200 metri, con una potenza globale di 72 megawatt e una batteria di accumulo di 35. L’area dell’impianto dista circa 1,9 chilometri dall’abitato di Sardara, 1,3 da Sanluri e 950 metri da Villanovaforru. Bisogna poi aggiungere tutte le opere di connessione, cioè un reticolo di cavidotti interrati e di strade di servizio che cambierà per sempre lo stato dei luoghi così come oggi li conosciamo. Un epilogo al quale in Marmilla nessuno si vuole rassegnare. Non lo vogliono i sindaci e neppure i cittadini, ancora meno gli ambientalisti, i proprietari delle terre agricole e delle aziende, contrari alla trasformazione del suolo in una discarica dell’elettricità.

I sindaci

Compatti sul fronte del no all’eolico selvaggio gli amministratori del territorio. «Da subito – ricorda Urpi – la linea tracciata è stata quella di opporci a scelte cadute dall’alto. In Consiglio comunale ho precisato il nostro dovere di difendere le comunità locali, ciascuno ha il diritto di essere coinvolto nelle azioni sulla propria terra. Lo ribadisco oggi, come presidente dell’Anci, favorevole alla transizione energetica e al superamento della produzione da fonte fossile, ma serve un sistema di regole nuove che parta da un equilibrio fra le Regioni». Non sorride di certo Maurizio Onnis di Villanovaforru, in prima linea in queste battaglie ambientali e sociali: «È il progetto più grosso tra quelli avanzati finora, i file da esaminare sono 120: un diluvio di pagine. Parte una nuova tornata di osservazioni, in una situazione estremamente fluida, con un potere politico regionale e statale che mira al massimo profitto e ci lascia spazio solo a parole». Giorgio Zucca di Sardara commenta: «Ingiusto che i progetti arrivino dall’alto, all’oscuro degli amministratori. Non si capisce questa sovrapproduzione di energia senza beneficio per le comunità locali».

Il danno economico

Che qualcuno volesse mettere le mani sulle colline della Marmilla era abbastanza chiaro già dal 2003 quando per la prima volta arrivarono i signori del vento. «Da allora – incalza Pau – lo strumento sono sempre state le pale eoliche, diventate fenomeno selvaggio. Torri, cavidotti e stazioni di accumulo che distruggono il paesaggio, bloccano l’agricoltura, isolano le aziende agropastorali, le cantine vinicole, girano ignari della tutela e salvaguardia del circuito di beni archeologici di epoca nuragica e itinerari culturali, sui quali si sta faticosamente investendo per uno sviluppo locale». E punta il dito contro la Regione. «Di fronte a un così grave danno, il Consiglio regionale dorme. Abbiamo presentato una moratoria sull’eolico, ci hanno detto che siamo stati bravi e poi silenzio. Nel frattempo l’eolico cresce e pure la nostra protesta».

