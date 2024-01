«Nuovo progetto didattico all’insegna dell’agricoltura» 

Come ben evidenziano Cristoforo e Nicoletta Piras, presidente e direttrice del Gal del Sulcis, «lo scopo è migliorare la qualità della vita facendo rete e partendo da una didattica 0-6 anni incentrata su agricoltura e contatto con la natura».

Obiettivo ambizioso la cui chiave, afferma Debora Porrà, sindaca del comune in cui si porta avanti il pioneristico progetto “Agrinido, Agritata. Crescere naturalmente”, «è l’interazione tra la componente pubblica e quella privata per integrare anche a livello normativo la didattica 0-6 all’agricoltura». In una casa Fenu gremitissima, ieri, si fatto il punto del progetto del Gal che conta già su un comitato tecnico-scientifico, una carta dei principi e sull’esperienza fatta con un “education tour” in Piemonte per studiare le attività di agrinido e agritata già attive da anni.

Tantissimi i professionisti intervenuti ieri. Tra questi anche Valentina Manca dell’azienda agricola “Sa Prenda” (una delle 4 coinvolte nel progetto): «I servizi assistiti con la presenza degli animali sono cruciali per lo sviluppo fisico e sociale di un bambino». L’Agritata (una sorta di tata in seno ad un’azienda agricola) è la figura che per via delle basse spese necessarie, si sta portando avanti ora. «Col piano d’azione - ha chiuso Nicoletta Piras - vogliamo dare a questo progetto: gestendo almeno 3 o 5 bambini e adeguando la propria abitazione un’agritata potrebbe lavorare da subito».

RIPRODUZIONE RISERVATA