Nuovo presidente per il Pd provinciale Spunta una civica 

L’Assemblea provinciale del Pd di Nuoro ha eletto il suo nuovo presidente, Francesco Ruiu, 32 anni. Insieme al nuovo presidente, eletto quale componente del collegio provinciale di garanzia del partito Davide Montisci, 42 anni. Sostituiscono nell’incarico rispettivamente Marilisa Marongiu, ora segretaria provinciale del Pd di Nuoro, ed Elena Carta, ex presidente del collegio di garanzia.

Nella giornata in cui i dem rinnovano le cariche provinciali, la campagna elettorale in vista delle comunali è pronta a entrare nel vivo, e lo si capisce dai primi segnali con la prima lista civica che scopre le sue carte. Per ora nessun nome, o comunicato ufficiale, ma solo uno slogan (“è la mia città”) che accompagna una gigantografia in via Aosta sul simbolo della prima lista civica che correrà alle prossime comunali e si chiamerà “SiAmo Nuoro”.

A suggerire il posizionamento all’interno dello schiarimento delle forze politiche che potrebbe avere, per ora sono i colori utilizzati. I toni azzurri e verdi. I colori di Nuoro, dentro un grande cuore stilizzato ma anche quelli che richiamano il centrodestra. Il messaggio è inequivocabile siamo la lista civica «di chi ama Nuoro».

