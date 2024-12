Nuovo presidente in Consiglio 

Matteo Demartis è il nuovo presidente del consiglio comunale di Iglesias. Subentra ad Alessandro Pilurzu, attualmente consigliere regionale di maggioranza.

Prima delle votazioni l’ex presidente dimissionario ha espresso il suo ringraziamento per l'anno e mezzo di lavoro svolto, ricordando i traguardi raggiunti durante il suo mandato. «Ringrazio il Consiglio, la Giunta e il sindaco per questo periodo proficuo e per il supporto che avete dato nei lavori dell'Aula», ha dichiarato.

Il nuovo presidente

Il nuovo presidente, visibilmente commosso e ringraziando Mauro Usai, Daniele Reginali e Alessandro Pilurzu, suoi predecessori, ha delineato gli obiettivi da perseguire insieme all'amministrazione: «Chi mi ha preceduto ha lasciato un’eredità importante che oggi ho l’onore di portare avanti. Dobbiamo continuare a occuparci delle urgenze del nostro territorio, come la situazione del polo industriale di Portovesme. Porteremo avanti anche le bonifiche delle aree minerarie per restituire dignità al nostro ambiente naturale, per tutelare il benessere dei nostri concittadini e per favorire una transizione verso la sostenibilità ambientale. Allo stesso tempo, lavoreremo per far crescere il settore turistico». ll sindaco Mauro Usai, nel ringraziare il presidente uscente, ha rivolto anche al nuovo presidente i suoi auguri: «Che questa esperienza possa essere proficua per il suo percorso di crescita politica».

I ricordi

Usai ha poi ricordato l'attività politica di rappresentanza studentesca ai tempi del liceo insieme al presidente Demartis: «Siamo partiti dal fronte studentesco e siamo giunti oggi al consiglio comunale. Ricordo anche l’importante lavoro svolto dal consigliere Demartis come presidente della Commissione cultura, in particolare per quanto riguarda il turismo e la promozione del nostro territorio». «Ogni decisione che prenderò – ha concluso infine il nuovo presidente – sarà sempre guidata dal rispetto dei diritti civili e dai principi di uguaglianza e inclusione. Il diritto di ogni cittadino a esprimersi liberamente e a vivere senza discriminazioni di alcun genere sarà garantito e difeso in ogni sede. La nostra città sarà forte solo se saprà riconoscere e valorizzare le diversità che la completano». Matteo Demartis ha assunto la carica subito dopo le votazioni.

