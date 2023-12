Nuovo premio per il gin elettrico 

Con la sua innovazione, unica al mondo, aveva conquistato gli Oscar green Sardegna 2019 e sfiorato la vittoria in quelli nazionali. Adesso il primo gin elettrico creato da Frediano Mura conquista altre platee nazionali e internazionali. La sia innovazione ora tra le star dell’alta moda internazionale, vincendo anche il St.Oscar della Moda 2023, come Fashion Luxury Gin dell’anno «per l'impegno nella diffusione della qualità e del Made in Italy nel mondo». Mura, socio di Coldiretti Nuoro che esprime soddisfazione per il riconoscimento, è stato premiato in una cerimonia presentata da Manuela Arcuri e Stefano Baragli. «È una grandissima emozione, ho sempre cercato di far dialogare il settore del beverage con quello dell’arte, della moda, della musica, dello spettacolo», dice Mura.

