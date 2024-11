Nuovo pozzo artesiano per servire il paese 

Il Comune di Nuxis ha deliberato la realizzazione di un nuovo pozzo artesiano al fine di garantire le quantità idriche necessarie a soddisfare le necessità della cittadinanza. Il Comune gestisce direttamente il Servizio idrico integrato, in particolare per quanto concerne la rete idrica, provvede alla captazione, accumulo e distribuzione dell'acqua alle utenze. «La delibera di giunta che è stata approvata - ha spiegato il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri - riguarda i contributi che ha stanziato la regione Sardegna per attivarci per la realizzazione di un altro pozzo, un'altra risorsa per la gestione idrica in paese. Ringraziamo la Regione che dà la possibilità ai Comuni autonomi di continuare il percorso di autonomia. Naturalmente, chiediamo sempre ai cittadini la collaborazione, affinché l'utilizzo dell'acqua sia sempre lineare, anche se siamo autonomi, non si deve verificare uno spreco, questo ci dà la sicurezza per continuare il nostro percorso di autonomia. Infine, abbiamo raggiunto un altro obiettivo per migliorare la gestione idrica e portare a compimento tutti i parametri necessari per continuare il percorso di mantenimento della gestione autonoma».

RIPRODUZIONE RISERVATA