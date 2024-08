Nuovo postamat installato dopo due mesi d’attesa 

Finalmente Poste Italiane ha sostituito l’atm dell’ufficio di via Repubblica. Dopo oltre due mesi di attesa. Dalla prima mattina di ieri, gli utenti di Poste Italiane che si sono recati nell’ufficio di Lanusei hanno trovato le porte chiuse per lavori in corso. Non hanno potuto usufruire né del postamat né dei servizi allo sportello perché erano in corso i lavori per installare il nuovo dispositivo. Lavori di installazione che dovrebbero concludersi nella giornata di oggi. Poi, finalmente, Lanusei avrà nuovamente un postamat funzionante, così da snellire anche gli accessi allo sportello che stavano causando code e attese interminabili.

Ci sono volute settimane, solleciti da ogni fronte, istituzionale e non, per via dei disservizi che gli utenti dell’ufficio postale di Lanusei hanno dovuto vivere sulla loro pelle. Non da ultimo, le recenti sollecitazioni del primo cittadino Davide Burchi che ha richiesto una maggiore celerità nella sostituzione del dispositivo, causa di disagi a cittadini, imprese e professionisti. Infatti, non avendo la possibilità di prelevare all’atm nell’ufficio cittadino, molti utenti sono stati costretti a fare la fila anche solo per prelevare piccole somme, oppure ad andare in un ufficio postale nei paesi limitrofi, spesso sprovvisti di contante per l’aumento di richieste. Il dispositivo vecchio è stato dichiarato irreparabile ed è stata quindi necessaria la sostituzione con uno più performante.

RIPRODUZIONE RISERVATA