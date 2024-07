Nuovo ponte, via il tappo sul canale 

Taglio del nastro del ponte di via Figoni realizzato dopo l'abbattimento di quello vecchio che al passaggio del Ciclone Cleopatra, ha impedito il regolare deflusso delle acque di piena del Rio San Nicola contribuendo all'allagamento del quartiere. La demolizione del vecchio ponte, indispensabile per la messa in sicurezza della città dal rischio idrogeologico, e la costruzione dell'opera inaugurata ieri ha consegnato una nuova viabilità e la posa della prima pietra per una pista ciclopedonale che raggiungerà il parco urbano Fausto Noce. «Opera importantissima, costata due milioni di euro, che consentirà di rimuovere il ponte di Via Galvani, il cui abbattimento comincia lunedì», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, inaugurando l'infrastruttura. E ha colto l'occasione per annunciare il prossimo passo per mettere in sicurezza la città: «Tra dieci giorni, ci sarà la conferenza di servizi per l'approvazione del piano Olbia e le sue acque».(t.c.)

