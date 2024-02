Nuovo ponte Tirso, scatta la chiusura 

Dopo la chiusura parziale, arriva quella totale: a partire da lunedì, traffico vietato sul “nuovo” ponte Tirso, in uscita da Oristano. Per venti giorni gli unici mezzi autorizzati sulla strada Provinciale 54 saranno quelli degli operai che interverranno per la sostituzione di alcuni giunti di dilatazione deteriorati. Il responsabile del servizio Viabilità della Provincia, Alessandro Serra, ha firmato l’ordinanza con la quale dispone che la circolazione venga interdetta a qualsiasi tipo di veicolo su tutta la carreggiata dal 19 febbraio e fino al 9 marzo. Sarà una Quaresima di passione per la viabilità cittadina, con via Cagliari e la strada Statale 292 un po’ più distanti.

Le alternative

Dagli uffici di via Carboni annunciano che il traffico sarà provvisoriamente deviato e che la strada Provinciale 93 (la circonvallazione nord che dal centro commerciale Porta Nuova arriva sino alla strada per Silì) per tutta la durata dell’intervento sarà a senso unico da Oristano verso la frazione.

Per raggiungere il Rimedio in direzione nord, invece, gli automobilisti saranno costretti a passare da viale Repubblica, superare il ponte di Brabau fino a raggiungere la strada Provinciale 1. I mezzi provenienti da Silì o dalla Statale 388, trovando la Provinciale 93 chiusa, dovranno “allungare” fino alla zona del Foro Boario. «Tutte le modifiche - assicurano dalla Provincia - saranno opportunamente segnalate».

Allarme cedimenti

Sul primo tratto del nuove ponte Tirso il traffico era stato limitato alla sola corsia di sinistra lo scorso 11 gennaio a seguito del sopralluogo del personale addetto alla vigilanza sulle strade provinciali «per un preoccupante cedimento in corrispondenza di uno dei giunti di dilatazione della struttura». Successivamente, da un attento esame eseguito in presenza di transito veicolare, era emerso che «tre giunti presentavano evidenti vibrazioni e anomalie tali da far supporre un danneggiamento degli stessi». Con carattere d’urgenza era stata pubblicata la gara per l’affidamento del servizio: costo stimato dell’intervento 164mila euro. Inevitabili i disagi a partire da lunedì con l’avvio del cantiere che, per agevolare il traffico nella prima giornata di lavori, sarà aperto dopo le 9.

Statale 292

A proposito di interventi, a breve dovrebbero partire anche quelli per il completamento di marciapiedi e opere accessorie sulla Statale 292, nel tratto tra lo svincolo della 131 e il ponte del Rimedio. Finalmente, verrebbe da dire, considerato che per portare a termine l’incompiuta ci sono voluti 17 anni. A novembre era stato effettuato il collaudo, ma restava da completare la pavimentazione della sede riservata ai pedoni. Ad aggiudicarsi la gara d’appalto bandita dalla Provincia, con un ribasso del 13% sul prezzo base, è stata la ditta Sarda lavori srl di Tortolì, per un importo complessivo di 167.760 euro. Restano al momento fuori uso i due sottopassi realizzati per facilitare l’attraversamento dei pedoni dalle frazioni di Massama e Nuraxinieddu ai rispettivi cimiteri.

