Nuovo ponte Tirso chiuso, è il caos 

Code alle ore di punta, qualche manovra azzardata e prevedibili lamentele. Da ieri mattina il nuovo ponte sul Tirso, uscita nord dalla città, è chiuso al traffico per consentire agli operai la sostituzione di tre giunti di dilatazione. L’intervento era stato annunciato qualche giorno fa dalla Provincia, ma molti automobilisti si sono fatti cogliere impreparati e davanti alle transenne hanno dovuto adeguarsi ai percorsi alternativi. Peccato che nessuna segnaletica, al di fuori dei cartelli di inizio cantiere, li indicasse.

Deviazioni e file

La circolazione in uscita da Oristano è stata deviata sulla Provinciale 93 (la circonvallazione che dal centro commerciale Porta Nuova arriva fino alla strada per Silì) che fino al 9 marzo sarà a senso unico. Almeno in teoria, visto che ieri qualche furbetto ha ignorato il temporaneo divieto d’accesso imboccando la strada contromano. Situazione sotto controllo nelle prime ore del mattino (la chiusura è stata disposta dopo le 9); intorno alle 13, invece, auto incolonnate fino all’incrocio con via Vandalino Casu, dove è dovuta intervenire una pattuglia della polizia municipale per regolare il traffico.

Proteste

Clacson in funzione e nervi a fior di pelle nel parcheggio del centro commerciale dove molti automobilisti, vedendosi preclusa la possibilità di imboccare il ponte per raggiungere frazioni e paesi oltre il Rimedio, sono stati dirottati verso il ponte di Brabau. «Brabau? E cos’è? - chiede una signora di una certa età ad un passante, dopo aver bloccato per qualche minuto il passaggio con una pericolosa inversione a “U” - io devo tornare a Donigala, non so come fare».

Magari un caso estremo, ma non così diverso da quello in cui si saranno trovati molti conducenti di passaggio a Oristano e poco pratici del sistema viario cittadino. «Il traffico veicolare sarà indirizzato su altra viabilità con segnalazione in loco», si leggeva nell’ordinanza firmata dal responsabile del settore Viabilità dell’Ente di via Carboni, Alessandro Serra.

Di cartelli, invece, neppure l’ombra.

In viale Repubblica molte auto sono giunte dopo aver inutilmente intasato la via Cagliari, prima di invertire la marcia alla rotonda. Ai piedi del ponte di Brabau, malgrado il maggior afflusso, traffico tutto sommato scorrevole verso la costa del Sinis.

Venti giorni

Sarà così per almeno venti giorni, il tempo necessario alla ditta incaricata di sostituire i tre giunti di dilatazione che nel corso di alcuni sopralluoghi avevano dato preoccupanti segni di cedimento.

Intervento improrogabile per garantire la sicurezza sulla Provinciale 54 che già dallo scorso 11 gennaio era parzialmente chiusa al traffico. La circolazione sul viadotto era stata limitata alla sola corsia di sinistra per evitare sovraccarichi in attesa di ulteriori verifiche e della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

