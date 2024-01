Nuovo ponte Tirso a rischio cedimenti 

Sopra i problemi strutturali, sotto il degrado più totale. Da ieri un tratto della strada Provinciale 54 bis, e cioè la corsia del nuovo ponte sul Tirso che da Oristano conduce a Donigala, è chiuso al traffico. «Problemi di usura», fanno sapere dalla Provincia, ma non è che l’ultimo di una lunga serie di rattoppi sul versante del viadotto che di “nuovo” sembra avere solo il nome rispetto al gemello più datato.

Cedimento

Il personale del servizio manutenzioni e gestione del patrimonio stradale della Provincia ha segnalato la presenza di «un preoccupante cedimento in corrispondenza di uno dei giunti di dilatazione della struttura». Immediato il sopralluogo dei tecnici che, dopo aver accertato la pericolosità della situazione, hanno disposto la limitazione della circolazione veicolare sulla sola corsia di sinistra. «Con estrema urgenza - si legge nella determina del responsabile del servizio, Alessandro Serra - è stata contattata una ditta specializzata nel settore che ha determinato in circa 20 giorni il tempo necessario per la risoluzione della criticità».

Ma rischia di non essere l’unico intervento necessario. «I tecnici hanno evidenziato criticità anche in altri punti, potrebbe rendersi indispensabile la sostituzione anche di altri due giunti», aggiungono dall’Ente secondo cui «i cedimenti sono da imputare esclusivamente all’azione del tempo e non ad una carente manutenzione».

Il precedente

Sebbene parecchio più recente rispetto al ponte vecchio, realizzato quasi novant’anni fa, il tratto della Provinciale 54 in uscita da Oristano ha già manifestato parecchi acciacchi. L’ultimo due anni fa: anche allora la circolazione fu limitata ad una sola corsia «per un preoccupante cedimento».

Altri interventi

Per poter mettere in tutta sicurezza il cavalcavia si attende l’erogazione dei 7 milioni di euro stanziati dal ministero delle Infrastrutture. «Il progetto è già stato approvato - fanno sapere dagli uffici di via Carboni - dell’importo totale, un milione e mezzo è destinato ad interventi sul “ponte nuovo”, la restante parte servirà a riqualificare il versante opposto». Nel frattempo, con le casse perennemente in rosso, la Provincia può solo garantire la manutenzione ordinaria e gli eventuali interventi di emergenza. E mentre il verde cresce incontrollato sopra e sotto le arcate, i soliti incivili hanno pensato bene di trasformare gli spazi sotto il viadotto in un’immensa discarica a cielo aperto.

Mega discarica

Ammassato in tre grossi cumuli si trova di tutto: elettrodomestici, vecchi mobili, un divano. E poi secchi, cassette di plastica e un’infinità di bustoni dell’immondizia. Un brutto scherzo per il Comune che solo pochi mesi fa aveva stanziato 22.400euro per bonificare alcuni siti, ai quali ne ha aggiunto altri 12.200 qualche giorno fa. Quasi 35mila euro che potrebbero essere investite in opere utili per la collettività e invece finiscono nei bidoni dell’indifferenziata per la cafonaggine di pochi.

